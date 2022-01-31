براون: سأتخذ قراري النهائي بشأن مستقبلي مع الإسماعيلي نهاية الأسبوع

الإثنين، 31 يناير 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك - خوان براون

لم يحسم الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي موقفه بشأن مستقبله مع النادي الأصفر.

وقال براون عقب مباراة الجونة في كأس الرابطة: "سوف اتخذ قراري النهائي بشأن مستقبلي مع الإسماعيلي نهاية هذا الأسبوع، والأمر يتوقف على تلبيه طلباتي الخاصة بالفريق من قبل مجلس الإدارة".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس: "تجديد الثقة في الجهاز الفني من قبل مجلس الإدارة؟ الثقة ليست بالكلام ولكن بالأفعال ومن يثق في شخص يجب أن يظهر له ذلك".

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وواصل "أنا إنسان وأفكر في مستقبلي وفي راحتي"

وأتم تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الإسماعيلي: "استمتعوا بالفوز والتأهل في كأس الرابطة، ويجب أن تثقوا في لاعبي الفريق وتدعموهم باستمرار".

وفاز الإسماعيلي على الجونة برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفة. (طالع التفاصيل)

ليتأهل الدراويش إلى نصف نهائي البطولة.

الإسماعيلي كأس رابطة الأندية خوان براون
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