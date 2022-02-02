في الجول يكشف – عقوبات كاف على مصر بسبب مناوشات المغرب.. إيقاف داوود ومساعد كيروش

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف مروان داوود لاعب منتخب مصر لمباراتين، بجانب إيقاف روجير دي سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 4 مباريات.

وعلم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن داوود تم إيقافه مباراتين مع تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم 5000 دولار، مع إيقاف دي سا 4 مباريات مع تغريم الاتحاد المصري 10 آلاف دولار.

وبالتالي، سيغيب داوود عن مباراتي نصف النهائي ضد الكاميرون، ومباراة النهائي أو الثالث والرابع، بينما سيغيب سا عن نفس المباراتين بجانب أول مباراتين مقبلتين للمنتخب المصري اللتان سيكونا ضد السنغال في تصفيات كأس العالم.

وكذلك، تم تغريم الاتحاد المصري 10 آلاف دولار إضافية لسوء السلوك العام.

ووقعت مناوشات بعد فوز منتخب مصر على نظيره المغربي 2-1 في ربع النهائي، في النفق المؤدي لغرف الملابس بين لاعبي المنتخبين.

وكانت لجنة الانضباط حسبما علم FilGoal.com قد وقعت عقوبات أخرى على المغرب، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق.

ويأتي ذلك بعد إعلان كاف عن قرار لجنة الانضباط ذاتها توقيع غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

وجاءت العقوبة على الاتحاد المصري لكرة القدم بواقع 50 ألف دولار، لخرق البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وذلك بسبب غياب ممثلي منتخب مصر عن المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير قبل مباراة المغرب، والذي يعد جزءا من التزامات جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأمهل الاتحاد الإفريقي نظيره المصري مهلة وقدرها 60 يوما لدفع الغرامة.

ووقعت أيضا لجنة الانضباط غرامة أخرى على الاتحاد المصري قدرها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات كاف على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق، والتأكيد على ذلك من خلال الوثائق والتوجيهات المعطاة لهم عند وصولهم إلى الكاميرون.