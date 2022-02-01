اتحاد الكرة: جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري.. ومعامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة لنا

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عن التقدم باحتجاج على تعيين بكاري جاساما حكما لمواجهة مصر والكاميرون.

وأوضح الكومي أن جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري خاصة وأن لديه صولات وجولات سابقة مع الأندية المصرية.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لقناة صدى البلد: "لم نكتف بالاحتجاج الرسمي على بكاري جاساما ولكن أرسلنا (سي دي) بأخطاء الحكم السابق لمباراتنا أمام المغرب كاملة"

وأضاف "رصدنا أكثر من 12 خطأ للحكم السنغالي الذي أدار مباراة مصر والمغرب، بكاري جاساما أيضا له صولات وجولات مع الأندية المصرية والمنتخب".

وشدد "جاساما من الحكام غير الجديرين بالثقة للجمهور المصري، يجب أن يكون هناك ضغط من جميع وسائل الإعلام المصرية وإرسال هذه الرسالة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين ذلك الحكم".

وتسائل الكومي "فيكتور جوميز كان جديرا بإدارة مباراة مثل هذه أو الحكم الجواتيمالي الذي تم تداول اسمه في البداية قبل إعلان تعيين بكاري جاساما".

وأوضح "كل ذلك يثير الشكوك في نفوسنا كاتحاد كرة خاصة مع تصريحات صامويل إيتو أن المباراة المقبلة مثل الحرب، بجانب تسريبات كاذبة خرجت من هناك عن إيجابية مسحة محمد صلاح".

وتابع عضو اتحاد الكرة "الحمد لله أن العينة الرسمية كانت سلبية للبعثة بالكامل، كان هناك تعنت من الجانب الكاميروني، فكل المعامل الخاصة رفضت إجراء مسحة خارجية للاعبي المنتخب".

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون في التاسعة من مساء الخميس ضمن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وأضاف "هناك معمل واحد فقط وافق وطالب بـ 180 دولار للاعب الواحد في المسحة ووافقنا ولكن بعد ذلك رفضوا".

وكشف "في النهاية هي مباراة في كرة القدم بين منتخبين كبيرين، وكنا نتمنى نجم كبير مثل إيتو أن يدعو لسمو الأخلاق وأن كرة القدم لترسيخ مبادئ الصداقة والمحبة بين الشعوب".

وواصل "إذا رفض الاتحاد الإفريقي الاحتجاج المقدم ضد جاساما سنلعب بكل تأكيد بصورة طبيعية".

واختتم الكومي تصريحاته "محمد أبو جبل تتحسن حالته وسيحرس مرمى الفراعنة أمام الكاميرون في نصف النهائي بنسبة كبيرة".