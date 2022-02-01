اتحاد الكرة: جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري.. ومعامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة لنا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف مصر في شباك المغرب - أمم إفريقيا

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عن التقدم باحتجاج على تعيين بكاري جاساما حكما لمواجهة مصر والكاميرون.

وأوضح الكومي أن جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري خاصة وأن لديه صولات وجولات سابقة مع الأندية المصرية.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لقناة صدى البلد: "لم نكتف بالاحتجاج الرسمي على بكاري جاساما ولكن أرسلنا (سي دي) بأخطاء الحكم السابق لمباراتنا أمام المغرب كاملة"

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يحتج على تعيين باكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون الخطيب: مصلحة مصر أولا.. وكل من يرتدي قميص الأهلي لا يتحدث عن الظروف كأس أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر.. وحجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: الحديث عن إيجابية مسحة صلاح كذب.. ورسالة للجماهير

وأضاف "رصدنا أكثر من 12 خطأ للحكم السنغالي الذي أدار مباراة مصر والمغرب، بكاري جاساما أيضا له صولات وجولات مع الأندية المصرية والمنتخب".

وشدد "جاساما من الحكام غير الجديرين بالثقة للجمهور المصري، يجب أن يكون هناك ضغط من جميع وسائل الإعلام المصرية وإرسال هذه الرسالة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين ذلك الحكم".

وتسائل الكومي "فيكتور جوميز كان جديرا بإدارة مباراة مثل هذه أو الحكم الجواتيمالي الذي تم تداول اسمه في البداية قبل إعلان تعيين بكاري جاساما".

وأوضح "كل ذلك يثير الشكوك في نفوسنا كاتحاد كرة خاصة مع تصريحات صامويل إيتو أن المباراة المقبلة مثل الحرب، بجانب تسريبات كاذبة خرجت من هناك عن إيجابية مسحة محمد صلاح".

وتابع عضو اتحاد الكرة "الحمد لله أن العينة الرسمية كانت سلبية للبعثة بالكامل، كان هناك تعنت من الجانب الكاميروني، فكل المعامل الخاصة رفضت إجراء مسحة خارجية للاعبي المنتخب".

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون في التاسعة من مساء الخميس ضمن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وأضاف "هناك معمل واحد فقط وافق وطالب بـ 180 دولار للاعب الواحد في المسحة ووافقنا ولكن بعد ذلك رفضوا".

وكشف "في النهاية هي مباراة في كرة القدم بين منتخبين كبيرين، وكنا نتمنى نجم كبير مثل إيتو أن يدعو لسمو الأخلاق وأن كرة القدم لترسيخ مبادئ الصداقة والمحبة بين الشعوب".

وواصل "إذا رفض الاتحاد الإفريقي الاحتجاج المقدم ضد جاساما سنلعب بكل تأكيد بصورة طبيعية".

واختتم الكومي تصريحاته "محمد أبو جبل تتحسن حالته وسيحرس مرمى الفراعنة أمام الكاميرون في نصف النهائي بنسبة كبيرة".

منتخب مصر مصر عضو اتحاد الكرة الكاميرون
نرشح لكم
مران المنتخب - تدريبات تأهيلية لـ أبو جبل.. والشناوي يواصل البرنامج العلاجي رد قوي من كيروش على إيتو: كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا اتحاد الكرة يحتج على تعيين باكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي
أخر الأخبار
أنس أسامة يتحدث لـ في الجول عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. ومصير مستقبله بعد نهاية عقده 6 دقيقة | رياضات أخرى
الرجاء يعلن فسخ تعاقد محمود بنحليب 20 دقيقة | الوطن العربي
أرسنال يفسخ تعاقد أوباميانج 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: نثق في المجموعة الموجودة معنا في الإمارات.. وهذه أصعب تحديات الأهلي 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة: جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري.. ومعامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة لنا 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
مران المنتخب - تدريبات تأهيلية لـ أبو جبل.. والشناوي يواصل البرنامج العلاجي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي