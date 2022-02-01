مونتاري يعود إلى غانا عبر هارتس أوف أوك

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

كيفن برنس بواتينج - سولي علي مونتاري

أعلن نادى هارتس أوف أوك الغاني التعاقد مع سولي مونتاري أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب النجوم السوداء، فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

وكان مونتاري لاعبا حرا منذ فترة بعد الرحيل عن ألباسيتي الإسباني في يونيو 2019.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم مونتاري بالانتقال إلى هارتس أوف أوك، الأولى كانت في عام 2018 عندما اقتربت فترته مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني من الانتهاء.

أخبار متعلقة
مونتاري: غانا قادرة على التأهل لكأس العالم مثلما حدث في 2006 مونتاري: تحدثت مع إبياه عن مستقبلي مع غانا "جاهز للعودة" مدرب غانا: الفرصة متاحة أمام مونتاري وبواتينج للعودة

لم يتم الانتقال حينها، وانضم حينها إلى ألباسيتي في مهمة أخرى في إسبانيا.

وعادت الشائعات لربط اللاعب في عام 2020، وذلك بعد أن خاض فترة تدريب مع الفريق، الأمر الذي أجبر النادي الغاني حينها لإصدار بيان لنفي الأخبار.

وبحسب بعض التقارير فإن هارتس أوف أوك تعاقد مع اللاعب لآخر الموسم، لينتقل للمرة الأولى في مسيرته للدوري الغاني، حيث بدأ مسيرته في نادي ليبرتي بروفينشالز الغاني للشباب قبل الانتقال لصفوف أودينيزي الإيطالي.

ولعب مونتاري للعديد من فرق أوروبا الكبرى، لعل أبرزها ميلان وإنتر، وقد توج بلقبين للدوري الإيطالي مع إنتر ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويعد هارتس أوف أوك بطل الدوري الغاني الموسم الماضي ويمتلك في رصيده 21 لقبا للدوري و11 لقبا للكأس و3 ألقاب لكأس السوبر.

على المستوى القاري توج هارتس أوف أوك بلقب دوري أبطال إفريقيا 2000 وكأس السوبر الإفريقي 2001 وكأس الكونفدرالية الإفريقية 2004.

ويحتل الفريق الموسم الحالي في الدوري الغاني، المركز الخامس برصيد 23 نقطة بفارق 10 نقاط عن أشانتي كوتوكو المتصدر بعد مرور 15 جولة.

سولي علي مونتاري غانا
نرشح لكم
تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي مؤتمر سيسيه: احتفال اللاعبين على طريقة 2002 فاجأني.. ووضع بوركينا فاسو السياسي سيحفزهم جزر القمر لـ في الجول: أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار وضعنا الاستثنائي.. حققنا أهدافنا سيكازوي يتحدث للمرة الأولى بعد كارثة مباراة تونس ومالي: كنت سأموت
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: نثق في المجموعة الموجودة معنا في الإمارات.. وهذه أصعب تحديات الأهلي 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة: جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري.. ومعامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة لنا 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة مونتيري 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران المنتخب - تدريبات تأهيلية لـ أبو جبل.. والشناوي يواصل البرنامج العلاجي 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي 48 دقيقة | تصفيات كأس العالم
رد قوي من كيروش على إيتو: كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مونتاري يعود إلى غانا عبر هارتس أوف أوك ساعة | إفريقيا
أنس أسامة يتحدث لـ في الجول عن تجربة زيادة المحترفين وقرعة كأس العالم وحضور الجماهير ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي