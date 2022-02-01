مونتاري يعود إلى غانا عبر هارتس أوف أوك

أعلن نادى هارتس أوف أوك الغاني التعاقد مع سولي مونتاري أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب النجوم السوداء، فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

وكان مونتاري لاعبا حرا منذ فترة بعد الرحيل عن ألباسيتي الإسباني في يونيو 2019.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم مونتاري بالانتقال إلى هارتس أوف أوك، الأولى كانت في عام 2018 عندما اقتربت فترته مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني من الانتهاء.

لم يتم الانتقال حينها، وانضم حينها إلى ألباسيتي في مهمة أخرى في إسبانيا.

وعادت الشائعات لربط اللاعب في عام 2020، وذلك بعد أن خاض فترة تدريب مع الفريق، الأمر الذي أجبر النادي الغاني حينها لإصدار بيان لنفي الأخبار.

وبحسب بعض التقارير فإن هارتس أوف أوك تعاقد مع اللاعب لآخر الموسم، لينتقل للمرة الأولى في مسيرته للدوري الغاني، حيث بدأ مسيرته في نادي ليبرتي بروفينشالز الغاني للشباب قبل الانتقال لصفوف أودينيزي الإيطالي.

ولعب مونتاري للعديد من فرق أوروبا الكبرى، لعل أبرزها ميلان وإنتر، وقد توج بلقبين للدوري الإيطالي مع إنتر ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويعد هارتس أوف أوك بطل الدوري الغاني الموسم الماضي ويمتلك في رصيده 21 لقبا للدوري و11 لقبا للكأس و3 ألقاب لكأس السوبر.

على المستوى القاري توج هارتس أوف أوك بلقب دوري أبطال إفريقيا 2000 وكأس السوبر الإفريقي 2001 وكأس الكونفدرالية الإفريقية 2004.

ويحتل الفريق الموسم الحالي في الدوري الغاني، المركز الخامس برصيد 23 نقطة بفارق 10 نقاط عن أشانتي كوتوكو المتصدر بعد مرور 15 جولة.