راحة 3 أيام لـ الزمالك بعد نهاية مشاركته في كأس الرابطة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 19:51

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك .

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح فريقه راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام بعد نهاية مشاركته في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكان الزمالك خسر أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة. (طالع التفاصيل)

وأنهى الزمالك مشاركته في كأس الرابطة محتلا المركز الخامس في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

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على أن يعود الزمالك للتدريبات مرة أخرى يوم السبت المقبل، استعدادا لعودة الدوري المصري واستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الزمالك أول مباراة له يوم 12 فبراير ضد بترو أتليتكو الأنجولي، في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك كارتيرون كأس رابطة الأندية
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