برأسية نيجيرية.. طلائع الجيش ينتصر على الزمالك في كأس الرابطة

انتصر طلائع الجيش على الزمالك بهدف دون رد على في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لـ كأس الرابطة المصرية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: النيجيري فيكتوري بنينيانجا.

وحقق طارق العشري الفوز الثامن له على الزمالك من 22 مباراة في جميع المسابقات.

ويُعد آخر فوز للعشري ضد الزمالك بقميص الجيش أيضا في نصف نهائي كأس مصر الموسم قبل الماضي بتحقيق الانتصار بنتيجة 3-1.

ومنذ ذلك الحين لم يفز طلائع الجيش على الزمالك خلال 3 مباريات جميعها في الدوري.

انتصر ارتقى بطلائع الجيش للمركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما تذيل الزمالك الترتيب برصيد 4 نقاط.











































































































التشكيل

بدأ محمود عبد الرازق شيكابالا أساسيا لأول مرة منذ لقاء الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة للموسم قبل الماضي في الدوري في شهر أغسطس.

وقاد عمر السعيد الهجوم ومن خلفه المغربي محمد أوناجم، فيما بدأ ثلاثي الشباب ماجد هاني وأحمد زكي ومحمد طارق في التشكيل الأساسي.

في المقابل قاد رجب عمران هجوم طلائع الجيش ومن خلفه الثنائي أحمد سمير وعبد الرحمن شيكا.

🏹⚪ تشكيل كأس الرابطة شيكابالا والسعيد وأوناجم يقودون الزمالك ضد طلائع الجيش pic.twitter.com/zPXOh9uqEM — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2022

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة، وفي الدقيقة 15 تحصل إسلام جابر على بطاقة صفراء بعد تدخل على عمرو السيسي.

وفي الدقيقة 16 منع محمد عواد حارس الزمالك كرة رائعة من أحمد سمير سددها من ركلة حرة مباشرة.

الدقائق التالية مرت بمحاولات بيضاء من أجل تهديد مرمى طلائع الجيش، لكن الفرص الأخطر كانت للفريق العسكري.

في الدقيقة 43 سدد محمد علي الجويني كرة صاروخية منعها عواد والقائم الأيسر من أن تسكن الشباك.

وبعد دقيقة كاد رجب عمران أن يسجل هدف تقدم الجيش بعد عرضية من الجهة اليسرى لكنه كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

في الشوط الثاني بدأت المباراة بهدوء بين الفريقين وفي الدقيقة 57 تحصل عبد الله جمعة على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 62 أجرى باتريس كارتيرون 3 تغييرات بنزول يوسف أوباما وسيف فاروق جعفر وأشرف روقا بدلا من شيكابالا وماجد هاني وأحمد زكي.

وفي الدقيقة 68 حدث التحام هوائي عنيف بين عمر السعيد ومحمد بسام حارس الجيش، مهاجم الزمالك لم يستطع استكمال اللقاء ليخرج ويعوضه حسام أشرف.

في الدقيقة 80 استطاع طلائع الجيش أن يسجل هدف الفوز القاتل عن طريق فيكتوري بنينيانجا الوافد الجديد من نادي دريم بويز النيجيري.

كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح طلائع الجيش على رأس فيكتوري بنينيانجبا الذي ارتقى وسدد كرة رائعة برأسه داخل الشباك.

⚽ فرحة لاعبي طلائع الجيش بعد هدف التقدم ضد الزمالك 📸/ مصطفى عميرة pic.twitter.com/8SO622dic1 — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2022

بعد دقيقتين كاد أحمد سمير أن يسجل هدفا قاتلا بتصويبة صاروخية تصدى لها عواد ببراعة.

الدقائق التالية لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش.