مؤتمر كارتيرون: لا يريد أي شخص توقيع خصومات عليه.. وبعض اللاعبين لم يستغلوا الفرصة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الزمالك - طلائع الجيش

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن بعض لاعبي فريقه لم يظهروا بشكل جيد خلال مباريات كأس رابطة الأندية المصرية.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم يظهر كل اللاعبين بشكل جيد خلال كأس الرابطة، بالتأكيد أخذت بعض الدروس لأحدد مجموعة اللاعبين التي سأعتمد عليها في الفترة المقبلة".

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وأضاف "هناك فريق كامل غائب عن الزمالك بسبب مشاركة بعض اللاعبين في كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر وإصابة البعض الآخر".

وبسؤاله عن رأيه في الخصومات التي وقعها مجلس الإدارة على الفريق رد قائلا: "رئيس النادي لديه الحق في توقيع العقوبات، ولكن لا يريد أي شخص أن توقع عليه خصومات مالية".

وواصل "أشعر بالضيق بسبب عدم استغلال بعض اللاعبين لفرصة المشاركة في كأس الرابطة، خاصة في غياب نجوم الفريق الأساسيين".

وأتم تصريحاته "بعض العناصر ستعود لنا مجهدة من منتخب مصر، والبعض الآخر لم يشارك معنا حتى الآن، وسنحاول تجميع الفريق من جديد والاستعداد جيدا لاستئناف الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

الزمالك كأس الرابطة كارتيرون
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