خبر في الجول – إيجابية مسحة مرتجي وحارس الأهلي الشاب في الإمارات

أصيب خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ومصطفى مخلوف الحارس الشاب بفيروس كورونا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المسحة الأولى التي أجريت لبعثة الأهلي فور وصولها للإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية جاءت إيجابية للثنائي.

وخضع مرتجي ومخلوف لمسحة جديدة اليوم على أمل أن تكون سلبية في ظل عدم وجود أي أعراض عليهما.

ودخل الثنائي في عزل منفرد مباشرة لحين التأكد من نتيجة المسحة الثانية.

وسافر الأهلي إلى الإمارات بثلاثة حراس هم علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في ظل تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 وإصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق غياب الشناوي عن كامل مشوار الأهلي في البطولة حتى لو تأهل للنهائي في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية. (طالع التفاصيل)

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي.