خبر في الجول – الشناوي يغيب عن مشاركة الأهلي بالكامل في كأس العالم للأندية

لن يكون بمقدور محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر اللحاق بمشاركة فريقه الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إصابة الشناوي بشد في العضلة الخلفية ستمنعه من المشاركة في مونديال الأندية حتى لو تأهل الأهلي إلى النهائي الذي سيقام في الـ12 من شهر فبراير الجاري.

وأصيب الشناوي بشد في العضلة الخلفية في مواجهة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا والتي فاز فيها الفراعنة بركلات الترجيح.

وغاب الشناوي عن مواجهة المغرب في ربع النهائي التي فاز فيها الفراعنة بهدفين لهدف.

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

فيما يلتقي منتخب مصر مع الكاميرون الخميس المقبل في ملعب أوليمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويتواجد الشناوي مع بعثة منتخب مصر في الكاميرون حتى الآن.