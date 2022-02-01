مانشستر سيتي يحافظ على جوهرته البرتغالية حتى 2027

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء تمديد عقد مدافعه جواو كانسيلو لمد عامين إضافيين.

كانسيلو انضم لسيتي في صيف 2019، ولعب 106 مباراة وفاز بثلاث ألقاب.

وأفاد النادي في بيان: "كانسيلو سيبقى في استاد الاتحاد حتى صيف عام 2027، وفي ذلك الوقت سيكون قد أمضى ثماني سنوات في النادي".

وتألق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في صفوف سيتي هذا الموسم، ويصفه البعض بأنه أحد أفضل من يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وقال كانسيلو في تصريحات لموقع ناديه: "مانشستر سيتي فريق رائع، لذلك أنا سعيد للغاية بتوقيع هذه العقود الجديدة".

وأضاف "لاعبو سيتي لديهم كل ما يحتاجون إليه لتقديم كل ما لديهم، الفريق مستواه رائع ومدربنا مذهل ويدفعنا كل يوم للأمام".

وتابع "لا يوجد مكان أفضل للعب كرة القدم من هنا ومن دواعي سروري العمل هنا".

وأكمل "لدي الكثير الذي أريد تحقيقه قبل انتهاء مسيرتي، ويقدم لي مانشستر سيتي أفضل فرصة لتحقيق طموحاتي".

وأتم "هذا العقد الجديد يعني أنني الآن أركز بشكل كامل على تحسين طريقتي في اللعب والفوز بمزيد من الألقاب مع هذا الفريق".

video:1