ميلنر: بعض أهداف محمد صلاح تجعلك تقف وتصفق

أسهب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح، وأوضح أن بعض الأهداف التي يسجلها المصري تصيبه بالذهول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأحرز صلاح العديد من الأهداف الساحرة هذا الموسم كجزء من رصيده المذهل الذي وصل لـ23 هدفا، قبل مغادرته للمشاركة مع منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية بداية الشهر الماضي.

وقال ميلنر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هل صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا؟ بالنسبة لي نعم، إنه يستحق ذلك، بسبب الأهداف التي يسجلها ويصنعها، والأرقام التي يحققها باستمرار".

وأضاف "قد أكون متحيزا بعض الشيء لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون الأفضل في العالم خلال الأشهر الأخيرة وأتمنى أن يستمر طويلا".

وتابع "أنا سعيد لأنني أتدرب معه كل يوم وأرى كم هو جيد في التدريبات أيضا".

وأتم "صلاح لاعب مميز، وما عليك سوى الوقوف والتصفيق لبعض الأهداف التي يسجلها".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.