أبو ظبي تعلن بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانا في مصر
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 11:37
كتب : FilGoal
أعلنت شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية عن توفير بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانا في مصر.
وأشارت القناة في مقطع فيديو ترويجي إلى أن المباريات ستنقل مجانا في مصر عبر التطبيق الخاص بالقناة على متاجر الأجهزة الذكية.
ويشارك الأهلي في البطولة المقامة في الإمارات بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.
وتفتتح البطولة بمباراة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي يوم الخميس المقبل في الدور الأول.
ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي في مباراة دور ربع النهائي يوم السبت 5 فبراير.
وفي حالة فوز الأهلي سيلعب مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير.
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