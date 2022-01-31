الزمالك يعلن موعد مواجهة ساجرادا في دوري الأبطال

الإثنين، 31 يناير 2022 - 23:40

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

تلقى الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد خلاله موعد مواجهة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الزمالك إلى أن المباراة ستقام في الـ19 من شهر فبراير المقبل في ثاني جولات البطولة والتي ستقام في أنجولا.

وكان الاتحاد الأفريقي سبق وأخطر الزمالك بمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى يوم السبت الموافق 12 فبراير المقبل بإستاد القاهرة في السادسة مساءً.

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وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد المغربي وبترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

ويستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش مساء غد الثلاثاء في خامس جولات كأس الرابطة.

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