المصري يجدد تعاقد معين الشعباني وأموتو.. ويعلن صفقتين جديدتين

الإثنين، 31 يناير 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

معين الشعباني

أعلن النادي المصري تجديد تعاقد معين الشعباني المدير الفني للفريق، لمدة موسم جديد.

عمرو عموري

النادي : طلائع الجيش

المصري

ليستمر المدرب التونسي مع النادي البورسعيدي حتى نهاية الموسم المقبل 2022/2023.

وتولى الشعباني تدريب المصري بداية الموسم الجاري، بعد رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق البورسعيدي.

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الشعباني قاد المصري في 8 مباريات في الدوري المصري حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 8 جولات.

وفي كأس الرابطة أنهى المصري المجموعة الأولى في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وجدد المصري تعاقده مع لاعبه النيجيري أوستين أموتو مع الفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.

على جانب آخر أعلن النادي المصري أيضا التعاقد مع عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب نادي طلائع الجيش.

وهو ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد التعاقد مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد.

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كذلك أعلن النادي المصري التعاقد مع التونسي هيثم لعيوني لدعم دفاع الفريق، ليكون الصفقة الثالثة للمصري.

هيثم العيوني البالغ من العمر 30 عامًا يشغل مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وقد سبق له اللعب لأندية الترجي والنجم الساحلي وشبيبة القيروان والملعب التونسي.

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معين الشعباني المصري عموري
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