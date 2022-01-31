هرب من معتقل الدكة.. فان دي بيك ينتقل إلى إيفرتون

الإثنين، 31 يناير 2022 - 20:49

كتب : رامي جمال

دوني فان دي بيك - واتفورد × مانشستر يونايتد

بعد عام ونصف من بقائه حبيس مقاعد البدلاء أصبح دوني فان دي بيك حرا أخيرا.

وانتقل فان دي بيك من مانشستر يونايتد إلى إيفرتون رسميا اليوم الإثنين معارا حتى نهاية الموسم الجاري بدون وجود لبند أحقية الشراء.

وأعلن الناديان التوصل لاتفاق رسميا وتوقيع فان دي بيك على عقد انضمامه لإيفرتون بعد اجتيازه الفحص الطبي.

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وبذلك سيكون فان دي بيك هو أولى صفقات المدير الفني الجديد للتوفيز، فرانك لامبارد.

وانضم فان دي بيك إلى يونايتد قادما من أياكس في صيف عام 2021 مقابل 39 مليون يورو آنذاك بعقد يمتد لـ2025 مع إمكانية مده لعام آخر.

وشارك فان دي بيك مع يونايتد في 50 مباراة فقط جاءت أغلبهم كبديل وسجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

وعلى الرغم من رحيل أولي جونار سولشاير عن تدريب الفريق لكن لم يستطع اللاعب صاحب الـ24 عاما حجز مكانا أساسيا له مع رالف رانجنيك.

وكان فان دي بيك قريبا من الانتقال إلى كريستال بالاس لكن وفقا للتقارير الصحفية فإن مكالمة فرانك لامبارد غيرت مصيره لينضم إلى إيفرتون في النهاية.

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