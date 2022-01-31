المقاولون يودع كأس الرابطة بالفوز على سموحة

الإثنين، 31 يناير 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

أنهى المقاولون العرب مشواره في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بالفوز على سموحة بثنائية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ووصل المقاولون العرب للنقطة رقم 8 في المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف الإسماعيلي.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 في المركز الثالث.

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ويودع المقاولون العرب البطولة بشكل رسمي بعد تعادل الاتحاد السكندري مع فيوتشر ووصوله للنقطة 9 ويتفوق عليه في سباق الفريق الأفضل بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاثة.

تقدم المقاولون في الدقيقة الثانية عن طريق عماد فتحي، ثم أضاف أمادو نياس الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد خطأ قاتل من الهاني سليمان في الخروج من مرماه.

وسجل أحمد رمضان بيكهام هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 79.

وأهدر بيكهام فرصة تعادل سموحة في الدقيقة 87 بعدما تقدم لتنفيذ ركلة جزاء، لكن الحارس حسن شاهين تصدى لها.

لتنتهي المباراة بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وفي المجموعة ذاتها فاز الإسماعيلي على الجونة برباعية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

المقاولون العرب سموحة كأس الرابطة
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