أحمد عيد يقطع إعارته مع الإسماعيلي ويعود إلى الزمالك

الإثنين، 31 يناير 2022 - 17:36

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

قطع أحمد عيد الظهير الأيمن للإسماعيلي إعارته مع الدراويش ليعود إلى صفوف الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار قطع الإعارة جاء بناء على رغبة اللاعب ووافق الجهاز الفني للدراويش والإدارة على طلبه وحصل على الاستغناء الخاص به.

وفي وقت لاحق أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عودة أحمد عيد رسميا للفريق بعد قطع إعارته مع الإسماعيلي.

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في الوقت ذاته وافق الجهاز الفني للزمالك وإدارة النادي الأبيض على قرار عيد بالعودة إلى منزله.

وكان أحمد عيد انتقال إلى الإسماعيلي بداية الموسم الجاري معارا لمدة موسم.

وشارك اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الدراويش في ثلاث مباريات بالدوري أمام الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون.

ولم يسجل أحمد عيد أو يصنع أي هدف مع الدراويش.

وشارك أحمد عيد مع الزمالك في 22 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.

أحمد عيد الزمالك الإسماعيلي في الدوري
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