قائمة الأهلي لـ مونديال الأندية – 22 لاعبا.. والدوليين يلحقون بهم بعد كأس أمم إفريقيا

أعلن الأهلي بشكل رسمي عن قائمته لكأس العالم للأندية، والتي تضم 22 لاعبا، بجانب 6 لاعبين دوليين موجودين مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ويغيب عن القائمة مصطفى شوبير ومحمد مغربي، بعد ظهور إيجابية مسحة سابقة لهم، وظهور مسحة سلبية بعد ذلك إلا أن سفرهما مع الفريق تعذر.

فيما يلحق علي معلول بقائمة الفريق في الإمارات اليوم الإثنين.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: علي لطفي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – محمد أشرف – محمود وحيد – كريم فؤاد – ياسر إبراهيم

الوسط: وليد سليمان – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أليو ديانج – محمد محمود – أحمد عبد القادر – عمار حمدي – محمد فخري – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسوني – زياد طارق

الهجوم: بيرسي تاو – حسام حسن

تلك المجموعة غادرت القاهرة اليوم الإثنين إلى الإمارات، وتدخل معسكرا مغلقا في الإمارات وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

هؤلاء اللاعبون هم محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية ومحمد شريف.

ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية جديدة فور وصولها إلي مطار أبو ظبي مساء اليوم الاثنين، ضمن الإجراءات التنسيقية من اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل في دور الثمانية للبطولة، وإذا حقق الفوز ضد منافسه المكسيكي يواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير، أو يخوض مواجهة المركز الخامس لو خسر ضد مونتيري يوم 9 فبراير.