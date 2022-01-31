ماذا يفعل منتخب مصر حين يواجه صاحب الأرض في نصف نهائي أمم إفريقيا

الإثنين، 31 يناير 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمم إفريقيا

سيواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني مستضيف بطولة أمم إفريقيا في نصف النهائي، وهو الأمر الذي لا يحدث للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بالبطولة.

الفراعنة انتصروا على المنتخب المغربي 2-1 في ربع النهائي ليصطدم بأسود الكاميرون في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

في المرة الأولى التي لعب فيها منتخب مصر ضد صاحب الأرض في نصف النهائي كانت في نسخة 1970 حين لعب ضد المنتخب السوداني المستضيف.

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وانتهت المباراة بفوز السودان 2-1 في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وواجه الفراعنة منتخب كوت ديفوار في مباراة تحديد المركز الثالث، ونجحوا في حصد الميدالية البرونزية بالفوز 3-1.

بعد ذلك بـ28 عاما اصطدم المنتخب المصري في نصف النهائي بمنتخب بوركينا فاسو التي استضافت البطولة عام 1998.

في هذه المرة انتصر الفراعنة بثنائية نظيفة على المنتخب الذي وصل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه.

في النهائي كرر منتخب مصر النتيجة أمام منتخب جنوب إفريقيا وحقق لقبه الرابع في تاريخه، والأخير قبل الثلاثية المتتالية التاريخية 2006 و2008 و2010.

فهل يسير منتخب مصر نحو النجمة الثامنة في هذه النسخة بعبور الأسود التي لا تقهر؟

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