عصام عبد الفتاح: أداء حكم لقاء مصر والمغرب لا يليق بمرشح لـ كأس العالم

الإثنين، 31 يناير 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

الحكم السنغالي ماجيت نداي

انتقد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم ماجيتي نداي السنغال الذي أدار لقاء مصر والمغرب يوم الأحد في ربع نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال عبد الفتاح عبر إذاعة ميجا.إف.إم:"أداء الحكم لم يعجبني، وقرارات عكسية ضد منتخب مصر في أماكن مؤثرة على حدود منطقة الجزاء. ركلة الجزاء احتسبها الفيديو، وهي صحيحة بالمناسبة".

وواصل "تمركزاته خاطئة، تأثر بالضغوط والاحتجاجات بين اللاعبين، أثرت على الحكم السنغالي، وأفقدته التركيز في لحظات صعبة ومؤثرة وقرارات مهمة، ونحمد الله أنها لم تؤثر على نتيجة اللقاء. هذا الأداء لا يليق بحكم مرشح بالمشاركة في كأس العالم، يجب أن يخاف على اسمه، وأداؤه قد يستبعده من الترشيحات".

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واستمر "لا يحق للحكم ملامسة اللاعب (ردا على واقعة منير الحدادي) وهو ما يؤكد أنه متوتر، ولم يدخل أجواء اللقاء منذ البداية بدليل ركلة جزاء لا يختلف عليها اثنان".

وأردف "إذا قررت الاستعانة بحكم إفريقي في مباراة القمة (الأهلي والزمالك)، سأختار الإثيوبي باملاك تسيما، حكم أمين جدا، قد لا يكون الأفضل فنيا، وقد يخطئ ولكن بدون تعمد. أما العربي، مصطفى غربال الأول في القارة، صادق السلمي من تونس، والمغربي رضوان جيد".

وأتم "أتمنى لمصر والكاميرون حكما للأسف لن يكون موجودا بسبب مشاركته في مونديال الأندية، هو مصطفى غربال".

وتلعب مصر ضد الكاميرون يوم الخميس الساعة 9 مساء في نصف نهائي البطولة.

والفائز سيواجه السنغال أو بوركينا فاسو في النهائي.

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