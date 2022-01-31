فرانك لامبارد مدربا لإيفرتون الإثنين، 31 يناير 2022 - 15:39 كتب : FilGoal فرانك لامبارد - تشيلسي فرانك لامبارد إيفرتون نرشح لكم مانشستر سيتي يضم مهاجم ريفر بليت ترينت يبرز دور صلاح في تنوع طرق وصول ليفربول لمرمى المنافسين سكاي: فان دي بيك يجري الكشف الطبي في إيفرتون تقرير: لامبارد يوافق على تدريب إيفرتون أخر الأخبار قائمة الأهلي لـ مونديال الأندية – 22 لاعبا.. والدوليين يلحقون بهم بعد كأس أمم إفريقيا 21 دقيقة | مصر اختبر معلوماتك عن مباراة مصر والمغرب في كأس إفريقيا 2021 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (1)(0) الاتحاد.. الإسماعيلي (3)(0) الجونة.. المقاولون (1)(0) سموحة 29 دقيقة | مصر مانشستر سيتي يضم مهاجم ريفر بليت 30 دقيقة | ميركاتو تقرير: أوباميانج يخفض راتبه لأجل برشلونة.. وديمبيلي خارج الصفقة 43 دقيقة | ميركاتو ماذا يفعل منتخب مصر حين يواجه صاحب الأرض في نصف نهائي أمم إفريقيا 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 رومانو: ثنائي توتنام في طريقه للخروج على سبيل الإعارة ساعة | ميركاتو تقرير: رينجرز ينقذ رامسي من التجميد في يوفنتوس ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. قائمة الأهلي لـ مونديال الأندية – 22 لاعبا.. والدوليين يلحقون بهم بعد كأس أمم إفريقيا مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (1)(0) الاتحاد.. الإسماعيلي (3)(0) الجونة.. المقاولون (1)(0) سموحة خبر في الجول – لجنة الانضباط تحقق في مناوشات مصر والمغرب.. وموعد القرار ماذا يفعل منتخب مصر حين يواجه صاحب الأرض في نصف نهائي أمم إفريقيا قائمة الزمالك - غياب رزاق سيسيه وحازم إمام.. وعودة روقا الأكثر مشاهدة 1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعل صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية 2 مصر 1 المغرب انتهت كأس الأمم الإفريقية 3 السنغال 1 غينيا الاستوائية انتهت كأس الرابطة المصرية 1 الأهلي 1 البنك الأهلي انتهت كأس الرابطة المصرية 1 المصري 2 إيسترن كومباني انتهت كأس الرابطة المصرية 2 بيراميدز 0 مصر للمقاصة انتهت كأس الرابطة المصرية 1 فيوتشر 0 الاتحاد السكندري مباشر 14:30 كأس الرابطة المصرية 3 الإسماعيلي 0 الجونة مباشر 14:41 كأس الرابطة المصرية 1 المقاولون العرب 0 سموحة مباشر 14:32 كأس فرنسا - باريس سان جيرمان - نيس لم تبدأ 22:15 الدوري البرتغالي - إستوريل بارايا - باسوش فيريرا لم تبدأ 21:00 كأس الرابطة المصرية - الزمالك - طلائع الجيش لم تبدأ 17:00 كأس الرابطة المصرية - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 17:00 كأس الرابطة المصرية - فاركو - إنبـي لم تبدأ 17:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - اليابان - السعودية لم تبدأ 12:10 تصفيات كأس العالم - آسيا - لبنان - العراق لم تبدأ 14:00