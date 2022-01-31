يؤمن ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بأن زميله محمد صلاح يلعب دورا مؤثرا في تنوع طرق وصول فريقهما إلى مرمى المنافسين.

وسجل صلاح 23 هدفا، وصنع 9 أهداف مع ليفربول هذا الموسم، بينما يتصدر ترينت قائمة صناع الأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "على سبيل المثال، قد تجدني في عمق وسط الملعب وربما يكون جوردن هندرسون بعيدا عن المرمى ويكون صلاح مهاجما. وسترى أحيانا أن مو يسقط للعمق ويتلقى الكرة".

وأضاف "تحركاتنا تنجح بشكل جيد حقا، خاصة هذا الموسم بعد أن أصبح لدينا فهم أفضل لبعضنا البعض. نفهم جميعا ما نريده وما نتوقعه من بعضنا البعض".

وأكمل "نحن نتفهم أننا سنفوز بطريقتنا الخاصة، لذلك أحاول دائمًا البحث عن صلاح داخل وحول منطقة الجزاء ومنحه الكرة".

وأردف "أمام أرسنال في الدوري، على سبيل المثال، كان يرمي الكرة للخلف ليحصل على عرضية، وكان هناك الهدف الأخير حيث تمكنت من الالتفاف حوله ليمرر لي الكرة التي تمكنت من تمريرها إلى تاكومي مينامينو ليسجلها".

ويرى الدولي الإنجليزي أن المستوى المميز الذي يظهر به زميله المصري يفيد باقي الفريق على المستوى الشخصي.

وأوضح "كلما كان مستوى اللاعبين الذين تلعب معهم وضدهم أفضل سيؤدي ذلك دائما إلى تحسين مستواك. أعتقد أن مواجهتهم في التدريبات يزيد من مستواي".

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يحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري، كما يتواجد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويواصل حملته في كأس الاتحاد الإنجليزي ويخوض نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي.