في الجول يكشف – الموقف الحالي لقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. سفر المصابين وموقف الناشئين

الإثنين، 31 يناير 2022 - 13:40

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - سموحة والأهلي

تقف الكثير من العراقيل الإدارية والصحية أمام إعلان قائمة واضحة للأهلي قبل سفر الفريق بساعات قليلة إلى أبو ظبي لخوض غمار كأس العالم للأندية.

بينما لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القوائم النهائية بشكل رسمي حتى الآن في انتظار آخر الاختبارات الصحية والخاصة بفيروس كورونا والاستقرار على القوائم النهائية بالنسبة لكل الفرق، يمكن وضع قائمة مبدئية للأهلي قبل السفر.

وتظل الأمور مفتوحة حتى آخر لحظة نظرا لتغير موقف اللاعبين مع مرور الوقت.

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من هم اللاعبون المضمون سفرهم حتى الآن؟

حتى الآن، تضم قائمة اللاعبين المتفق على سفرهم لأبو ظبي بشكل نهائي، اللاعبين المصابين كذلك، مثل بيرسي تاو الذي حصل على حقنة بلازما، لتضم كل من..

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير (التي خرجت مسحته الأخيرة سلبية) – حمزة علاء – مصطفى مخلوف (في انتظار إنهاء الإجراءات الخاصة بجواز سفره والموجود مع منتخب مصر مواليد 2003)

الدفاع: محمد هاني – كريم فؤاد – محمود وحيد – محمد أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول (يلحق بالبعثة في الإمارات) - محمد مغربي (التي خرجت مسحته الأخيرة سلبية).

الوسط: أليو ديانج – محمد محمود (مصاب) – عمار حمدي – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني – حسين الشحات – زياد طارق – محمد فخري – وليد سليمان – أحمد عبد القادر

الهجوم:– حسام حسن (مصاب) – بيرسي تاو (مصاب)

ماذا عن اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخب مصر في الكاميرون؟

بشكل نهائي، يخوض منتخب مصر آخر مباراة له في كأس أمم إفريقيا يوم السادس من فبراير، بعد 24 ساعة من لعب الأهلي أول مباراة له في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي.

وإذا حقق الفوز ضد منافسه المكسيكي يواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير، أو يخوض مواجهة المركز الخامس لو خسر ضد مونتيري يوم 9 فبراير.

بشكل مبدئي، تقرر سفر اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخب مصر في الوقت الحالي، محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية ومحمد شريف، إلى أبو ظبي مباشرة بعد انتهاء مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا.

الأهلي كأس العالم للأندية بيتسو موسيماني
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