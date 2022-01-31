سكاي: أوباميانج يقترب من برشلونة

الإثنين، 31 يناير 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج

كشفت شبكة سكاي سبورتت عن وجود مفاوضات متقدمة بين برشلونة وأرسنال من أجل إستعارة بيير بيتر أوباميانج قبل غلق باب الانتقالات منتصف ليل اليوم.

وفقا لسكاي فإن الناديان لم يصلا إلى اتفاق نهائي بعد ولكن يوجد ثقة متزايدة في إنهاء الصفقة مساء اليوم.

برشلونة عرض على أرسنال التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع عدم وضع خيار الشراء وهو ما وافق عليه أرسنال ولكن المحادثات جارية حاليا حول النسبة التي سيغطيها برشلونة من راتب اللاعب.

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أوباميانج يعغد هو الخيار الثاني لبرشلونة بعد ألفارو موراتا بعد أن فشلت المفاوضات لضمه من يوفنتوس حسب المتداول بعد رفض أتليتكو مدريد لقطع إعارته.

ويبحث أرسنال عن مخرج لأوباميانج من الفريق وذلك بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الذي بدأ بسحب شارة القياده منه قبل استباعدع نهائيا من المشاركة في المباريات.

وشارك أوباميانج مع أرسنال منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

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