الأهلي يعير بواليا إلى السيلية القطري لنهاية الموسم

أعلن الأهلي اليوم الإثنين إعارته للاعبه والتر بواليا إلى نادي السيلية القطري حتى نهاية الموسم الجاري.

وبذلك ينتقل اللاعب معارا من الأهلي للمرة الثانية في الموسم الجاري، بعدما لعب في النصف الأول من الموسم مع نادي ملاطيا سبور التركي.

وانتقل المهاجم للأهلي في يناير 2021 مقابل مليون يورو قادما من الجونة.

لكنه في 31 مباراة سجل 5 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة فقط مما جعل الأهلي يفكر في إعارته.

ومع ملاطيا سبور شارك بواليا (26 عاما) في 9 مباريات ولم يسجل أو يرسل تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد اللاعب المنتمي للكونغو الديمقراطية مع الأهلي إلى 2025.