التدعيم مستمر.. 3 صفقات جديدة في الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي يوم الأحد إبرامه لثلاث صفقات جديدة قبل ساعات قليلة من نهاية سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم إلى الدراويش كل من حسن ياسين وعمرو الحلواني والجزائري محمد بن خماسة.

نجح الإسماعيلي في استعارة صانع الألعاب حسن ياسين البالغ من العمر 26 عاما قادما من الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

بينما وصل المدافع عمرو الحلواني صاحب الـ36 عاما إلى الإسماعيلي عن طريق صفقة تبادلية مع نظيره سيراميكا كليوباترا.

وكانت إدارة الإسماعيلي أعطت الضوء الأخضر لإتمام التعاقد مع الحلواني مقابل التخلي عن عبد الله جمعة إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وضم الفريق أيضا لاعب الوسط الجزائري محمد بن خماسة (28 عاما) الذي رحل عن مالاجا الإسباني في الصيف الماضي.

ووقع بن خماسة عقدا يمتد إلى 2026.

وأجرى الدراويش عشر صفقات في الميركاتو الشتوي بعد ضم كل من شادي ماهر والفلسطيني خالد النبريص والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي بالإضافة إلى الثلاثي الجديد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن سموحة متصدر ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة لحسم موقفه من التأهل لنصف النهائي.