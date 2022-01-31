تقرير: لامبارد يوافق على تدريب إيفرتون

الإثنين، 31 يناير 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

وافق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق على التوقيع لنادي إيفرتون، وذلك لمدة عامين ونصف.

يأتي ذلك بحسب العديد من المصادر الصحفية في إنجلترا على رأسها وكالة أنباء "بي إيه"، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وظهر اسم لامبارد كمرشح لقيادة التوفيز يوم الجمعة بحسب سكاي سبورتس، بعد أن عقدت إدارة النادي جولة أخيرة من المحادثات مع المرشحين لتولي المنصب.

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وإلى جانب لامبارد، تحدثت إدارة إيفرتون مع البرتغالي فيتور بيريرا الذي قال لسكاي سبورتس إنه يريد الوظيفة يوم الأربعاء، كما تحدث مع المدرب المؤقت دانكان فيرجسون.

أخيرا طار فارهاد موشيري مالك إيفرتون إلى لندن للحديث مع المرشحين الثلاثة.

وبقي لامبارد بلا عمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي في يناير 2021، بعد أن تواجد الفريق في المركز التاسع للبريميرليج.

وقبل ولايته التي دامت 18 شهرا في ستامفورد بريدج، التي لعب خلالها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأنهى الموسم الأول بين الأربعة الأوائل، قضى لامبارد موسما في قيادة ديربي كاونتي، والذي انتهى بخسارة نهائي ملحق التأهل إلى البريميرليج على يد أستون فيلا.

يذكر أن إيفرتون أعلن إقالة مدربه رافاييل بينيتيز في وقت سابق من يناير الجاري، على خلفية الهزيمة أمام نورويتش بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبعد عن منطقة الهبوط بـ4 نقاط فقط، بفوز وحيد و3 تعادلات في آخر 14 مباراة.

لامبارد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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