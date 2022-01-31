موسيماني: سأبقى.. أريد ترك بصمة ولو صغيرة بعد إنجازات جوزيه

الإثنين، 31 يناير 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني يتفقد ملعب مباراة الأهلي والجونة

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إنه "سيبقى هنا" دون تحديد ما يقصد وذلك أثناء حديثه عن مشواره مع القلعة الحمراء.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الأهلي والجنوب إفريقي لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واسترجع موسيماني قدومه للأهلي بالقول عبر قناة إم.بي.سي مصر:"محمود الخطيب (رئيس الأهلي) فعل أمرا غير متوقع، بعد العديد من المدربين الأوروبيين في الأهلي اتجه إلى مدرب في جنوب إفريقيا".

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وواصل "قال لي إن بإمكانك تغيير تاريخ الأهلي، لم يكن يعرفني كثير من الناس، سيرتي الذاتية لم تكن كبيرة، لكنه وثق بقدراتي وخاطر بالتعاقد معي".

وأضاف "هناك محادثات حاليا لكني مستمر وسأبقى. أريد ترك بصمة صغيرة بعد البصمة الكبيرة التي تركها مانويل جوزيه (مدرب الأهلي الأسبق)".

وعن عودة محمد عبد المنعم مدافع مصر إلى الأهلي، عقب موسيماني "لم أُبلغ رسميا. سنحصل على لاعب جيد".

وأعلن نادي فيوتشر يوم الأحد عودة عبد المنعم إلى الأهلي بعدما لعب للأول منذ بداية الموسم الجاري.

وتألق عبد المنعم مع الفراعنة في كأس إفريقيا التي بلغ الفريق فيها الدور نصف النهائي.

ومنتظر مشاركة عبد المنعم مع الأهلي في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

الأهلي موسيماني محمد عبد المنعم
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