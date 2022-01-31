مواعيد مباريات اليوم 31 يناير 2022.. يوم حاسم في كأس الرابطة

تقام اليوم مباريات حسم المتأهل من المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يلتقي الإسماعيلي مع الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء على (أون تايم سبورتس).

وفي نفس الموعد يلعب المقاولون العرب مع سموحة على (أون تايم سبورتس 3).

ويلعب باريس سان جيرمان مع نيس في دور الـ 16 من كأس فرنسا، في الساعة العاشرة والربع على (Bein sports premium 1).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا