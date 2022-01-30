فينجادا لـ في الجول: منتخب مصر يستحق هذه اللحظات الرائعة بعد الفوز على المغرب

وجه نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري التهنئة لمنتخب مصر بعد الفوز على المغرب في كأس أمم إفريقيا.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "كانت مباراة عظيمة، وتنظيم رائع وروح قتالية قوية من المنتخب".

وأضاف "نحن نستحق الفوز بعدما قاتلنا في مباراة صعبة تعرضها خلالها لبعض الإصابات وبدأت بتلقينا لهدف مبكر".

وواصل "اتحاد الكرة عظيم وأعد المنتخب بشكل جيد جدا للمباراة".

وأكمل "اليوم أيضا حافظ جميع اللاعبين على مستوى وجودة المنتخب".

واستمر في تصريحاته "أتوجه بالتهنئة لكل أفراد الجهاز الفني واللاعبين، فهم استحقوا أن يعيشوا هذه اللحظات الرائعة".

وأتم "من المهم الآن التعافي بشكل جيد قبل المواجهة المقبلة باعتبارها الأهم والأصعب ضد الكاميرون".

وفاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون صاحب الأرض في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.