فينجادا لـ في الجول: منتخب مصر يستحق هذه اللحظات الرائعة بعد الفوز على المغرب

الأحد، 30 يناير 2022 - 23:01

كتب : بسام أبوبكر

هدف محمد صلاح في شباك المغرب - أمم إفريقيا

وجه نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري التهنئة لمنتخب مصر بعد الفوز على المغرب في كأس أمم إفريقيا.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "كانت مباراة عظيمة، وتنظيم رائع وروح قتالية قوية من المنتخب".

وأضاف "نحن نستحق الفوز بعدما قاتلنا في مباراة صعبة تعرضها خلالها لبعض الإصابات وبدأت بتلقينا لهدف مبكر".

أخبار متعلقة
"هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعل صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر أمم إفريقيا - تعرف على موعد مباراتي نصف النهائي.. والقنوات الناقلة سيطرة كاميرونية.. جدول ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2021

وواصل "اتحاد الكرة عظيم وأعد المنتخب بشكل جيد جدا للمباراة".

وأكمل "اليوم أيضا حافظ جميع اللاعبين على مستوى وجودة المنتخب".

واستمر في تصريحاته "أتوجه بالتهنئة لكل أفراد الجهاز الفني واللاعبين، فهم استحقوا أن يعيشوا هذه اللحظات الرائعة".

وأتم "من المهم الآن التعافي بشكل جيد قبل المواجهة المقبلة باعتبارها الأهم والأصعب ضد الكاميرون".

وفاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون صاحب الأرض في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا فينجادا المغرب
نرشح لكم
محمد صبحي يكشف تعليمات الجهاز الفني قبل مشاركته أمام المغرب الحضري: الجميع جاهز لحماية عرين مصر.. لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100% علام: صلاح أبلغني بعدم التفكير في المكافآت والتركيز على اللعب باسم مصر.. وتغلبنا على الصعاب مؤتمر محمد صلاح: لا يمكن التنبؤ بأي مباراة.. علينا التركيز فقط على الكاميرون
أخر الأخبار
محمد صبحي يكشف تعليمات الجهاز الفني قبل مشاركته أمام المغرب 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الحضري: الجميع جاهز لحماية عرين مصر.. لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100% 34 دقيقة | منتخب مصر
علام: صلاح أبلغني بعدم التفكير في المكافآت والتركيز على اللعب باسم مصر.. وتغلبنا على الصعاب 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – مسحة لتحديد موعد سفر رباعي الأهلي المصاب بـ كورونا إلى الإمارات 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
المشرف العام على المقاولون لـ في الجول: نجحنا في ضم أحمد علي من الاتحاد السكندري 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر محمد صلاح: لا يمكن التنبؤ بأي مباراة.. علينا التركيز فقط على الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فينجادا لـ في الجول: منتخب مصر يستحق هذه اللحظات الرائعة بعد الفوز على المغرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأسود تفترس الأفيال الوطنية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 3 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا