العقدة فرعونية

اختبار جديد وظروف مخالفة أخرى، ومنتخب مصر ينجح في تخطي الصعاب ليصل للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا 2021 على حساب المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل سفيان بوفال أولا للمغرب من علامة الجزاء قبل أن ينجح منتخب مصر في العودة في النتيجة أولا عن طريق محمد صلاح ثم محمو تريزيجيه في الوقت الإضافي.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 4 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

التشكيل

دفع كارلوس كيروش بأيمن أشرف ومحمد أبو جبل في مكان المصابين حمدي فتحي ومحمد الشناوي.

على الجانب الآخر، قرر وحيد خليلوزيتش إشراك أيمن برقوق ومنير الحدادي في مكان عمران لوزا وأيوب الكعبي.

أحداث المباراة

3 دقائق بعد بداية الشوط الأول أسفرت عن ركلة جزاء لمنتخب المغرب بعد تدخل أيمن أشرف على أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسجل سفيان بوفال ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة على يسار محمد أبو جبل.

وسدد سليم أملاح بقوة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع المصري وخرجت لركنية في الدقيقة العاشرة.

رد المنتخب المصري جاء عن طريق أيمن أشرف في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ياسين بونو بنجاح.

وسدد مصطفى محمد تسديدة بعيدة عن المرمى بعد تبادل للكرات مع محمد صلاح من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وتصدى ياسين بونو لتسديدة بعيدة من أحمد فتوح في الدقيقة 24.

وتلقى عمر كمال الإنذار الأول في المباراة بعد تدخل على سفيان بوفال في الدقيقة 25.

ونفذ أشرف حكيمي ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 32 جاءت بجوار القائم.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لسليم أملاح في الدقيقة 34 بعد عرقلة عمر كمال.

وتعرض أحمد حجازي للإصابة في الدقيقة 44 ليتوقف اللعب قبل أن يعود لاستكمال الشوط.

وأجرى كارلوس كيروش التغيير الأول بين شوطي المباراة بدخول محمود تريزيجيه في مكان أحمد حجازي ليعود أيمن أشرف للمشاركة في قلب الدفاع.

أولى فرص مصر في الشوط الثاني جاءت في الدقيقة 49 بعد سلسلة من المراوغات لمحمد صلاح وعرضية إلى تريزيجيه الذي سدد بقوة بجوار القائم.

وسجل منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 53 بعد عرضية من مرموش ورأسية من محمد عبد المنعم تصدى لها ياسين بونو لترتد إلى محمد صلاح يودعها الشباك.

ولعب محمد عبد المنعم كرة طولية في الدقيقة 61 إلى عمر مرموش الذي انفرد ودخل منطقة الجزاء لكن رومان سايس تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ولعب سفيان بوفال كرة عرضية من ضربة حرة في الدقيقة 63 ارتقى لها آدم ماسينا برأسية جاءت بجوار القائم.

ومرر محمد عبد المنعم بالخطأ إلى يوسف النصيري الذي سدد بسهولة في يد أبو جبل.

وتدخل وحيد خليلوزيتش في الدقيقة 66 ليدخل سفيان رحيمي في مكان سفيان بوفال.

ونفذ منير الحدادي ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 74 نجح محمد أبو جبل في التصدي لها لتخرج لرمية تماس.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لمصطفى محمد وأشرف حكيمي في الدقيقة 79 بعد كرة مشتركة واحتكاك بين الثنائي وبعض لاعبي المنتخبين توقف بسببها اللعب.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لأيمن أشرف بعد تدخل على منير الحدادي.

وتدخل كيروش مجددا بدخول أحمد سيد زيزو في الدقيقة 80 بدلا من عمر مرموش.

وأنقذ محمد أبو جبل منتخب مصر من الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعد عرضية من الناحية اليسرى ورأسية من نايف أكرد تصدى لها جابسكي واصطدمت بالعارضة.

وتوقف اللعب بعدها بسبب إصابة محمد أبو جبل ليتم علاجه قبل أن يستأنف اللعب في الدقيقة 83.

دقيقة بعد ذلك، وسقط محمد أبو جبل مجددا بسبب الإصابة ليتم علاجه.

ودخل ريان مايي وعمران لوزا في مكان سليم أملاح ويوسف النصيري في الدقيقة 86.

واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد ليتجه كلا الفريقين للوقتين الإضافيين.

الأوقات الإضافية

بدأ المنتخب المصري الوقت الإضافي بدخول محمود علاء في مكان أيمن أشرف.

وسدد منير الحدادي بقوة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 93 جاءت فوق العارضة.

وخرج محمد أبو جبل بعدها متأثرا بالإصابة تاركا مكانه لـ محمد صبحي لتكون الإصابة السابعة في صفوف منتخب مصر خلال البطولة.

وسجل المنتخب المصري الهدف الثاني في الدقيقة 99 بعد توغل من محمد صلاح وانطلاق إلى داخل منطقة الجزاء ولعب عرضية إلى محمود حسن تريزيجيه الذي سدد في الشباك ليوقع على هدفه الثاني في أمم إفريقيا.

وشارك زكريا أبو خلال في الدقيقة 104 بدلا من أيمن برقوق.

وسدد مصطفى محمد في الدقيقة 105 بقوة جاءت بعيدة عن المرمى.

وتلقى بعدها محمد عبد المنعم البطاقة الصفراء بسببب تدخل على سفيان رحيمي ليسدد حكيمي الضربة الحرة بجوار القائم.

وتدخل كيروش مجددا بدخول رمضان صبحي في مكان مصطفى محمد في الدقيقة 110.

ورد خليلوزيتش بدخول طارق تيسودالي بدلا من منير الحدادي.

وسدد بعدها سفيان أمرابط بقوة من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة في الدقيقة 112.

رد عليها منتخب مصر بتمريرة من صلاح إلى زيزو الذي راوغ وسدد بيسراه فوق العارضة في الدقيقة 113.

وأهدر منتخب مصر فرصة قتل المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد أن خرج ياسين بونو من مرماه في الكرة الثابتة لترتد الكرة إلى رمضان صبحي الذي مرر كرة جاءت طويلة على محمد صلاح ليسددها بجوار القائم.

وأجرى كيروش التغيير الأخير بدخول مروان حمدي في مكان محمد صلاح ليطلق بعدها الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة وتأهل مصر لنصف النهائي.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي.