"هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر

الأحد، 30 يناير 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

احتفال صلاح مع تريزيجيه

انتقدت الصحف المغربية وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام مصر في كأس أمم إفريقيا.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

المغرب
مصر

وفاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون صاحب الأرض في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

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وتعجبت الصحافة المغربية من عدم ضم حكيم زياش نجم تشيلسي لصفوف المغرب خلال البطولة.

ويستعرض معكم FilGoal.com أهم عناوين صحف المغرب عقب المباراة.

صحيفة المنتخب

وصفت صحيفة المنتخب المغربية أشرف حكيمي نجم المغرب بـ "السلاح الفتاك" وذلك صباح يوم المباراة.

وعنونت الصحيفة خبر خسارة أسود أطلس أمام مصر كالآتي: "أول هزيمة رسمية للمنتخب الوطني المغربي".

وأضافت الصحيفة أن هذه الهزيمة هي الأولى لمنتخب المغرب تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.

كما انتقدت الصحيفة اختيارات قائمة منتخب المغرب في البطولة، وتعجبت من ترك حكيم زياش نجم الأسود لفريقه تشيلسي بدلا من ضمه للبطولة.

وجاء ذلك تحت عنوان "هم جاؤوا بصلاح ونحن تركنا زياش لتشيلسي".

وانتقدت الصحيفة تصريحات خاليلوزيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ومدحه لمحمد صلاح قائد مصر، وفي الوقت ذاته كان المدرب البوسني استبعد حكيم زياش مؤكدة أن كارلوس كيروش إذا كان في مكان خاليلوزيتش لكان لم يفوت فرصة تقوية قائمة فريقه بضم لاعب مثل زياش نجم تشيلسي.

صحيفة البطولة

من جانبها عنونت صحيفة البطولة خبر المباراة كالآتي: "المنتخب المغربي يودع (كان الكاميرون) من دور الربع بعد السقوط أمام مصر".

موقع le360

أما موقع le360 استشهد بخبرة منتخب مصر في القدرة على هزيمة المغرب وكتب عنوان المباراة كالآتي: "خبرة الفراعنة تطيح بالأسود وتنهي رحلتهم في الكان".

مصر المغرب محمد صلاح كأس أمم إفريقيا
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