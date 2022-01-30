خبر في الجول - خطوة من موسيماني بعد تأكد غياب لاعبي المنتخب عن مواجهة مونتيري

الأحد، 30 يناير 2022 - 21:33

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي

تأكد غياب لاعبي منتخب مصر عن مواجهة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري مساء السبت في المباراة المقرر إقامتها في الإمارات بربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويغيب خماسي الأهلي في منتخب مصر بالإضافة لأكرم توفيق المصاب بالرباط الصليبي عن مباراة المونديال.

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وعلم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي يعكف حاليا مع الجهاز الفني على اختيار أسماء لاعبين من فريق الشباب.

ويسعى موسيماني لتعويض غيابات فريق الأهلي سواء بسبب المشاركة مع منتخب مصر أو الإصابة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

إذ يلعب منتخب مصر أمام الكاميرون مساء الخميس في نصف النهائي قبل أن يلعب مجددا يوم الأحد سواء في النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويمثل الأهلي في منتخب مصر كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف.

وقررت إدارة الأهلي تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الإدارية للسفر على متن الطائرة الخاصة.

وتقلع طائرة الأهلي في الرابعة من عصر غدا الإثنين استعدادا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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