كيروش: الحكام مطالبون بالإجابة على الأسئلة..وهذا ما يجب فعله أمام الكاميرون

الأحد، 30 يناير 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

شدد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن فريقه نجح في العودة لأجواء المباراة رغم استقبال هدف مبكر أمام المغرب.

وصعد المنتخب المصري للدور نصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

وقال كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون أداروا المباراة بطريقة جيدة. تلقينا الهدف في البداية بشكل مبكر وتمكننا من خلق الفرص".

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وأضاف "الفريقان لعبا بشكل جيد للغاية ولكن فريق واحد يجب أن يتأهل، ونحن كنا هذا الفريق".

وتابع "تغيبنا عن المؤتمر الصحفي بالأمس بسبب سوء تفاهم، وبحلول الوقت الذي لاحظنا فيه الخطأ كان الوقت قد تأخر للغاية ونعتذر عنه".

وواصل "أعتقد أننا يجب أن يتم إعلامنا بما يحدث للحكام حين لا يديرون مباراة عادلة. الحكام يجب أن يحظوا بمؤتمر صحفي عقب المباراة للإجابة على الأسئلة مثل اللاعبين والمدربين".

وأتم "أفضل طريقة ضد الكاميرون ستكون الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن. إنه فريق تنافسي وقوي للغاية".

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

مصر المغرب أمم إفريقيا
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