مصدر من التعاون لـ في الجول: مصطفى محمد ضمن الخيارات أمامنا.. نستهدف استعارته

كشف نادي التعاون السعودي عن وضع اسم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ضمن الخيارات المطروحة لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من التعاون لـFilGoal.com: "مصطفى محمد ضمن الخيارات المطروحة أمامنا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف "نستهدف ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء النهائي".

نادي التعاون ضم مصطفى فتحي قادما من الزمالك قبل أيام وبشكل نهائي.

كانت بعض التقارير التركية قد كشفت عن مفاوضات من نادي التعاون مع جالاتاسراي لضم مصطفى محمد.

مصطفى محمد انضم مؤخرا إلى جالاتاسراي التركي بشكل نهائي قادما من نادي الزمالك.

صاحب الـ24 عاما ضمن العناصر الأساسية لـ منتخب مصر خلال كأس أمم إفريقيا، إذ شارك في كل المباريات حتى الآن كأساسي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.