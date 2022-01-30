أرقام مباراة مصر والمغرب.. تفوق نسبي لـ أسود أطلس مقابل فاعلية للفراعنة

الأحد، 30 يناير 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك المغرب - أمم إفريقيا

رغم التفوق النسبي لمنتخب المغرب في الأرقام على مصر، إلا أن الفراعنة استطاعوا تحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

المغرب
مصر

وفاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون صاحب الأرض في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

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وتوضح الأرقام أن التفوق كان بشكل نسبي للمغرب على مصر، لكن الفاعلية على المرمى كانت من نصيب الفراعنة.

ويقدم لكم FilGoal.com أرقام مباراة مصر والمغرب.

أنهى منتخب مصر المباراة بنسبة استحواذ 54% مقابل 46% لمنتخب المغرب.

سدد منتخب مصر 14 مرة على مرمى المغرب من بينهم 5 بين القائمين والعارضة، مقابل 16 تسديدة للمغرب منها 4 بين إطار المرمى.

كما اعترض منتخب مصر 4 تسديدات ومثلهم فعل منتخب المغرب.

حصل منتخب مصر على 6 ضربات ركنية خلال المباراة، مقابل 3 للمغرب.

وارتكب لاعبو منتخب مصر 30 خطأ مقابل 18 للمغرب.

وأخرج الحكم 4 بطاقات صفراء للاعبي منتخب مصر مقابل بطاقتين لأسود أطلس.

الفرص والمحاولات على المرمى

وأتيح لمنتخب مصر فرصتين مؤكدتين للتسجيل في شباك المغرب، مقابل فرصة واحدة لأسود أطلس.

وسدد نجوم الفراعنة 8 مرات من داخل منطقة الجزاء، و6 من خارجها.

أما المغرب سدد 7 مرات من داخل المنطقة و9 من الخارج.

التمريرات

مرر لاعبو منتخب مصر الكرة 458 مرة من بينهم 333 بشكل صحيح بنسبة نجاح 73%، مقابل 383 تمريرة للمغرب بينها 364 بشكل صحيح بنسبة نجاح 69%.

وأرسل لاعبو منتخب مصر 19 عرضية من بينها عرضيتين فقط بشكل صحيح، مقابل 17 عرضية للمغرب منها 6 بشكل صحيح.

وكسب منتخب مصر الكرة 65 مرة مقابل 86 للمغرب، ومن التدخلات الهوائية حصل منتخب مصر على الكرة 20 مرة مقابل 18 للمغرب.

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