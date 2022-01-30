أمم إفريقيا - عبد المنعم: اتفقنا على اللعب بهدوء في الشوط الثاني أمام المغرب لنحقق الفوز

كشف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر عن الحديث الذي دار بين لاعبي الفراعنة بين شوطي مباراة المغرب في كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال عبد المنعم عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: " تحدثنا معا بين الشوطين واتفقنا على التحلي بالهدوء وألا ننجرف خلف استفزازات لاعبي المغرب لأنهم يرغبون في ذلك لإبعادنا عن التركيز".

وأضاف "واستطعنا العودة والتسجيل والفوز بعدما لعبنا بهدوء وتركيز عكس الشوط الأول".

وأتم تصريحاته "أهدي الفوز على المغرب لمصر بالكامل".

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون صاحب الأرض في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.