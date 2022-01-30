الشرطة تتدخل.. القبض على جرينوود في قضية ضرب صديقته

الأحد، 30 يناير 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد وروما

أعلنت شرطة مدينة مانشستر عن بداية تحقيقاتها في قضية اعتداء ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد على صديقته هارييت روبسون.

وذكرت الشرطة في بيان رسمي: "شرطة مانشستر علمت في توقيت مبكر من اليوم (الأحد 30 يناير) بوجود صور على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرتها امرأة لتبلغ عن تعرضها للاعتداء الجسدي".

وأوضح بيان الشرطة "بدأ التحقيق ويمكننا تأكيد أن رجلا في عشرينات العمر تم إلقاء القبض عليه بسبب شكوك في ارتكابه لجريمتي الاغتصاب والاعتداء".

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واختتم "يبقى حاليا تحت التحفظ، والتحقيقات جارية".

وأعلن نادي مانشستر يونايتد إيقاف جرينوود على خلفية ظهور صور صديقته ضحية الاعتداء.

وقال النادي في بيان مقتضب: "ميسون جرينوود لن يعود إلى التدريبات أو لعب المباريات حتى إشعار آخر".

ويعد هذا البيان الثاني من الشياطين الحمر في واقعة جرينوود، حيث أكد في الأول إدراكه لما يتم تناقله بشأن مهاجم الفريق ماسون جرينوود، مشددا أن النادي "لا يتسامح مع العنف من أي نوع".

وأكمل بيان يونايتد "لن نعلق أكثر من ذلك حتى يتم تأكيد كل الحقائق".

وكانت صديقة لاعب مانشستر يونايتد الشاب، قد اتهمته بالعنف المنزلي، في منشور عبر إنستاجرام مرفق بصور لسحجات في جسدها، ثم نشرت تسجيلا صوتيا يُسمع فيه جرينوود مهددا إياها.

في الوقت ذاته كان هذا بيان شرطة مدينة مانشستر الثاني، بشأن الاتهامات التي طالت جرينوود في الساعات الأخيرة.

وأفاد البيان الأول: "شرطة مدينة مانشستر على علم بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "التحقيقات جارية لمعرفة الظروف كاملة".

وصعد صاحب الـ 20 عاما للفريق الأول في يونايتد عام 2019، وسجل 35 هدفا في 129 مباراة حتى الآن.

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