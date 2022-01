الشرطة تتدخل.. القبض على جرينوود في قضية ضرب صديقته

أعلنت شرطة مدينة مانشستر عن بداية تحقيقاتها في قضية اعتداء ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد على صديقته هارييت روبسون.

وذكرت الشرطة في بيان رسمي: "شرطة مانشستر علمت في توقيت مبكر من اليوم (الأحد 30 يناير) بوجود صور على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرتها امرأة لتبلغ عن تعرضها للاعتداء الجسدي".

وأوضح بيان الشرطة "بدأ التحقيق ويمكننا تأكيد أن رجلا في عشرينات العمر تم إلقاء القبض عليه بسبب شكوك في ارتكابه لجريمتي الاغتصاب والاعتداء".

واختتم "يبقى حاليا تحت التحفظ، والتحقيقات جارية".

