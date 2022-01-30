بعد حجازي.. إصابة أبو جبل وخروجه من مباراة مصر والمغرب

غادر محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر مباراة المغرب مصابا في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب ضد المغرب في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتعرض أبو جبل لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسقط أكثر من مرة ليغادر الملعب بعد نهاية الوقت الأصلي وقبل انطلاق الوقت الإضافي ويشارك بدلا منه محمد صبحي.

وشارك أبو جبل بديلا أمام كوت ديفوار في مباراة دور الـ16 بدلا من محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة.

لتكون هذه الإصابة هي الثانية لمنتخب مصر خلال مباراة المغرب، بعدما تعرض المدافع أحمد حجازي للإصابة في الشوط الأول وغادر وشارك بدلا منه محمود تريزيجيه.

وهي الإصابة السابعة بشكل عام لمنتخب مصر في البطولة، بعد إصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح أمام نيجيريا، ومحمود الونش أمام غينيا بيساو، ومحمد الشناوي وحمدي فتحي أمام كوت ديفوار. (تعرف على كل الإصابات من هنا)