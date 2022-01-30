إصابات منتخب مصر مستمرة في أمم إفريقيا.. 6 لاعبين في 5 مباريات

الأحد، 30 يناير 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا

غادر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر مباراة الفراعنة ضد المغرب في كأس أمم إفريقيا بسب الإصابة.

ويلعب منتخب ضد المغرب في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وبسبب تدخل قوي بين حجازي وأحد لاعبي المغرب تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول.

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ليغادر الملعب بين الشوطين ويشارك بدلا منه محمود حسن "تريزيجيه".

وتعد هذه الإصابة هي السادسة لمنتخب مصر في البطولة.

وقبلها تعرض كل من أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمد الشناوي وحمدي فتحي للإصابة.

ويستعرض معكم FilGoal.com إصابات منتخب مصر في البطولة حتى الآن.

نيجيريا

في مواجهة نيجيريا الافتتاحية للفراعنة في البطولة تعرض منتخب مصر لضربة كبرى بإصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح.

وأصيب أكرم بقطع في الرباط الصليبي وغادر البطولة وسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.

أما أحمد فتوح فأصيب بشد في عضلة السمانة وغاب عن مباراتي غينيا بيساو والسودان.

غينيا بيساو

أصيب محمود حمدي "الونش" مدافع المنتخب في مباراة غينيا بيساو في ثاني جولات البطولة.

وتعرض الونش لشد في العضلة الأمامية ليغيب عن مباراة السودان وكوت ديفوار في دور الـ16.

السودان

هذه كانت المباراة الوحيدة التي نجا منها كل لاعبي منتخب مصر من الإصابات.

كوت ديفوار

في مواجهة كوت ديفوار التي تقام في دور الـ16 أصيب حمدي فتحي في الشوط الثاني وطلب الجهاز الطبي استبداله لمشكلة عضلية.

وبعد ذلك بدقائق قليلة فقط طلب محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الاستبدال بسبب إصابة عضلية.

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