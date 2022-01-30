سكاي: مسألة وقت.. لامبارد يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

تلقى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق عرضا رسميا لتولي قيادة إيفرتون، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد رسميا في الساعات المقبلة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، حيث باتت العقود جاهزة لإنهاء التفاصيل الأخيرة قبل تلقي توقيع لامبارد ليصبح المدرب الجديد في ملعب جوديسون بارك.

وظهر اسم لامبارد كمرشح لقيادة التوفيز يوم الجمعة، بعد أن عقدت إدارة النادي جولة أخيرة من المحادثات مع المرشحين لتولي المنصب.

وإلى جانب لامبارد، تحدثت إدارة إيفرتون مع البرتغالي فيتور بيريرا الذي قال لسكاي سبورتس إنه يريد الوظيفة يوم الأربعاء، كما تحدث مع المدرب المؤقت دانكان فيرجسون.

أخيرا طار فارهاد موشيري مالك إيفرتون إلى لندن للحديث مع المرشحين الثلاثة.

وبقي لامبارد بلا عمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي في يناير 2021، بعد أن تواجد الفريق في المركز التاسع للبريميرليج.

وقبل ولايته التي دامت 18 شهرا في ستامفورد بريدج، التي لعب خلالها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأنهى الموسم الأول بين الأربعة الأوائل، قضى لامبارد موسما في قيادة ديربي كاونتي، والذي انتهى بخسارة نهائي ملحق التأهل إلى البريميرليج على يد أستون فيلا.

يذكر أن إيفرتون أعلن إقالة مدربه رافاييل بينيتيز في وقت سابق من يناير الجاري، على خلفية الهزيمة أمام نورويتش بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبعد عن منطقة الهبوط بـ4 نقاط فقط، بفوز وحيد و3 تعادلات في آخر 14 مباراة.