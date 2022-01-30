بعد اتهامه بضرب صديقته.. مانشستر يونايتد يقرر إيقاف جرينوود

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفه الأول من مهاجمه ميسون جرينوود المتهم بالتعدي بالضرب على صديقته هارييت روبسون.

وقال النادي في بيان مقتضب: "ميسون جرينوود لن يعود إلى التدريبات أو لعب المباريات حتى إشعار آخر".

ويعد هذا البيان الثاني من الشياطين الحمر في واقعة جرينوود، حيث أكد في الأول إدراكه لما يتم تناقله بشأن مهاجم الفريق ماسون جرينوود، مشددا أن النادي "لا يتسامح مع العنف من أي نوع".

وأكمل بيان يونايتد "لن نعلق أكثر من ذلك حتى يتم تأكيد كل الحقائق".

وكانت صديقة لاعب مانشستر يونايتد الشاب، قد اتهمته بالعنف المنزلي، في منشور عبر إنستاجرام مرفق بصور لسحجات في جسدها، ثم نشرت تسجيلا صوتيا يُسمع فيه جرينوود مهددا إياها.

في الوقت ذاته أصدرت شرطة مدينة مانشستر بيانا بشأن الاتهامات التي طالت ماسون جرينوود في الساعات الأخيرة.

وأفاد البيان: "شرطة مدينة مانشستر على علم بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "التحقيقات جارية لمعرفة الظروف كاملة".

وصعد صاحب الـ 20 عاما للفريق الأول في يونايتد عام 2019، وسجل 35 هدفا في 129 مباراة حتى الآن.