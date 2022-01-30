شرطة مانشستر تصدر بيانا حول اتهامات صديقة جرينوود

الأحد، 30 يناير 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد - دوري أبطال أوروبا

أصدرت شرطة مدينة مانشستر بيانا بشأن الاتهامات التي طالت ماسون جرينوود في الساعات الأخيرة.

وكانت صديقة لاعب مانشستر يونايتد الشاب، قد اتهمته بالعنف المنزلي، في منشور عبر إنستاجرام مرفق بصور لسحجات في جسدها.

وأفاد البيان: "شرطة مدينة مانشستر على علم بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وأضاف البيان "التحقيقات جارية لمعرفة الظروف كاملة".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أصدر بيانا أكد فيه إدراكه لما يتم تناقله بشأن مهاجم الفريق ماسون جرينوود، مشددا أن النادي "لا يتسامح مع العنف من أي نوع".

وأكمل بيان يونايتد "لن نعلق أكثر من ذلك حتى يتم تأكيد كل الحقائق".

بخلاف الصور، نشرت هارييت روبنسون، صديقة جرينوود، تسجيلا صوتيا يُسمع فيه جرينوود مهددا إياها.

وصعد صاحب الـ 20 عاما للفريق الأول في يونايتد عام 2019، وسجل 35 هدفا في 129 مباراة حتى الآن.

ماسون جرينوود مانشستر يونايتد
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