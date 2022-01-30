ليفربول يضم هداف كوبا أمريكا

الأحد، 30 يناير 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

لويس دياز - بورتو

أعلن نادي ليفربول يوم الأحد رسميا ضم الكولومبي لويس دياز قادما من بورتو البرتغالي.

دياز أجرى الفحص الطبي في الأرجنتين بسبب استعداده للمشاركة مع كولومبيا أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وأفاد النادي في بيان: "نجح نادي ليفربول في ضم لويس دياز من نادي بورتو، بشرط حصوله على تصريح عمل واستيفاء عدد المشاركات الدولية".

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وأضاف البيان "وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا طويل الأمد مع الريدز بعد اجتيازه الكشف الطبي".

وسيصل دياز إلى ميرسيسايد بمجرد أن ينهي مبارياته الدولية مع منتخب كولومبيا، التي ستواجه الأرجنتين في تصفيات كأس العالم مساء الثلاثاء.

وينضم دياز إلى ليفربول بعد موسمين ونصف مع نادي بورتو، حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفا.

وسيرتدي الجناح الكولومبي، الذي توج كهداف لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة بالمناصفة مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، القميص رقم 23 مع ليفربول.

وواجه دياز الريدز مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الفريق البرتغالي

وتشير التقارير إلى أن الصفقة كلفت ليفربول مبلغ 40 مليون يورو.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما شارك مع بورتو منذ بداية الموسم الحالي في 28 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وصناعة 6 آخرين.

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سبق للاعب الكولومبي أأن مثل نادي بارانكويلا وجونيور إف سي في بلاده قبل الانتقال إلى أوروبا في 2019.

وخاض دياز 31 مباراة دولية مع كولومبيا، وسجل سبعة أهداف لبلاده.

لويس دياز ليفربول بورتو
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