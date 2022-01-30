مهاجم تونس: المنتخب الذي تسبب في خروجنا من أمم إفريقيا ليس صغيرا

الأحد، 30 يناير 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

هدف دانجو واتارا مع بوركينا فاسو أمام تونس

رفض نعيم السليتي مهاجم منتخب تونس التقليل من المنافس الذي أقصى نسور قرطاج من بطولة الأمم الإفريقية، وهو منتخب بوركينا فاسو.

وانتصر منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف وعبر إلى نصف النهائي.

وقال السليتي في تصريح لإذاعة موزاييك "يخطئ من يعتقد أن منتخب بوركينا فاسو منتخب صغير، بل العكس".

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وأوضح أن منتخب بلاده فشل في دخول أجواء المباراة منذ بدايتها، و هو ما أثر على الأداء والنتيجة.

وأضاف "الآن علينا التفكير في المباريات القادمة وخاصة تلك التي سنواجه خلالها مالي لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

ويستعد نسور قرطاج لملاقاة نسور مالي في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم في مارس المقبل.

ويسعى المنتخب التونسي للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وحرمان مالي من الظهور الأول في المونديال.

فقد شاركت تونس في المونديال 5 مرات في كأس العالم سنوات 1978، 1998، 2002، 2006 و2018.

واكتفى في كل المشاركات بالدور الأول إذ لعب 15 مباراة، فاز في 2 تعادل في 4 وخسر 7.

نعيم السليتي تونس بوركينا فاسو
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