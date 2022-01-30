مانشستر يونايتد يصدر بيانا بعد اتهامات صديقة جرينوود

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أكد فيه إدراكه لما يتم تناقله بشأن مهاجم الفريق ماسون جرينوود، مشددا أن النادي "لا يتسامح مع العنف من أي نوع".

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وأكمل بيان يونايتد "لن نعلق أكثر من ذلك حتى يتم تأكيد كل الحقائق".

وكانت صديقة لاعب مانشستر يونايتد الشاب، قد اتهمته بالعنف المنزلي، في منشور عبر إنستاجرام مرفق بصور لسحجات في جسدها.

وبعدها، نشرت هارييت روبنسون، صديقة جرينوود، تسجيلا صوتيا يُسمع فيه جرينوود مهددا إياها.

وصعد صاحب الـ 20 عاما للفريق الأول في يونايتد عام 2019، وسجل 35 هدفا في 129 مباراة حتى الآن.