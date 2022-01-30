مانشستر يونايتد يصدر بيانا بعد اتهامات صديقة جرينوود

الأحد، 30 يناير 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أكد فيه إدراكه لما يتم تناقله بشأن مهاجم الفريق ماسون جرينوود، مشددا أن النادي "لا يتسامح مع العنف من أي نوع".

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأكمل بيان يونايتد "لن نعلق أكثر من ذلك حتى يتم تأكيد كل الحقائق".

وكانت صديقة لاعب مانشستر يونايتد الشاب، قد اتهمته بالعنف المنزلي، في منشور عبر إنستاجرام مرفق بصور لسحجات في جسدها.

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وبعدها، نشرت هارييت روبنسون، صديقة جرينوود، تسجيلا صوتيا يُسمع فيه جرينوود مهددا إياها.

وصعد صاحب الـ 20 عاما للفريق الأول في يونايتد عام 2019، وسجل 35 هدفا في 129 مباراة حتى الآن.

ماسون جرينوود مانشستر يونايتد
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