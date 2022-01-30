منافس الأهلي - الهلال يتعاقد مع عبدول من كيب تاون

الأحد، 30 يناير 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

عبدول أجاجون - كيب تاون

أعلن نادي الهلال السوداني في بيان رسمي تعاقده عبدول أجاجون قادما من صفوف كيب تاون الجنوب إفريقي.

وأشار الهلال في بيانه إلى أن الصفقة قد تمت بناء على توصة من الطاقم الفني للنادي، قبل أن تكتمل الصفقة بشكل رسمي فجر اليوم عن طريق محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس لجنة التطبيع بالنادي.

عبدول والذي يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح سبق له اللعب على المستوى الدولي مع منتخب نجيريا للشباب.

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ويستعد المريخ للمشاركة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة الهلال في المجموعة الأولى، بجانب كل من المريخ، والأهلي، وماميلودي صن داونز.

ويفتتح الهلال مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة صن داون يوم الجمعة 11 فبراير المقبل.

بينما يلتقي الهلال في الجولة الثانية مع الأهلي يوم الجمعة 18 فبراير.

الهلال عبدول
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