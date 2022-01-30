مواعيد وملاعب وحكام أول جولتين لـ بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

يخرج المصري لمواجهة القطن الكاميروني يوم 13 فبراير، في الثالثة ظهرا، بقيادة تحكيمية للنيجري محمد علي موسى في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وأوتوهو دويو الكونغولي.

وفي نفس اليوم وفي السادسة مساء، يحل أهلي طرابلس الليبي ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي بصافرة جزائرية لمهدي عبيد، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي.

وفي الجولة الثانية، يحل بيراميدز ضيفا على زاناكو يوم 20 فبراير في الـ 3 ظهرا، بقيادة تحكيمية لبيير جيزلاين اتشو من الجابون.

بينما يستضيف المصري مازيمبي في برج العرب في نفس اليوم في السادسة مساء، بصافرة ليبية لمعتز إبراهيم.

وودع بيراميدز النسخة الماضية من قبل النهائي، وهو نفس ما فعله المصري قبل 3 نسخ.