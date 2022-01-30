تعرف على مواعيد وملاعب وحكام أول جولتين لـ الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 30 يناير 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

يفتتح الزمالك المشوار المصري في دوري أبطال إفريقيا، باستضافة بترو أتليتكو الأنجولي على استاد القاهرة في السادسة من مساء 12 فبراير المقبل.

ويقود المباراة تحكيميا، الكونغولي جون جاك نجامبو ندالا.

الزمالك يقع في المجموعة الرابعة مع بترو أتليتكو وساجرادا إسبيرانسا الأنجوليين، والوداد المغربي.

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وفي الجولة الثانية، يخرج الزمالك إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، يوم 19 فبراير، بقيادة تحكيمية للسيشلي بيرنارد كاميل.

بينما يفتتح الأهلي مشواره للحفاظ على لقبه الهلال في ملعبه، بدون جمهور، حسبما أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم 18 فبراير، ضمن المجموعة التي تضم أيضا المريخ السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.

أما المباراة المؤجلة ضد المريخ السوداني فتقام في التاسعة من مساء يوم 5 مارس على استاد الأهلي وي السلام، بقيادة تحكيمية أنجولية لـ هيلدر مارتنز دي كارفايو.

وفاز الأهلي بلقب المسابقة 10 مرات آخرها في النسخة الماضية، بينما حققها الزمالك 5 مرات آخرها في 2002.

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