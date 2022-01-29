أمم إفريقيا - لاعب بيراميدز الجديد رجل مباراة تونس وبوركينا فاسو

السبت، 29 يناير 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

هدف دانجو واتارا مع بوركينا فاسو أمام تونس

فاز إبراهيم بلاتي تراوري لاعب بوركينا فاسو بلقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس.

وفاز منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف دون رد سجله دانجو واتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

للمرة الرابعة، يصعد منتخب بوركينا فاسو للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا.

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وحقق منتخب بوركينا فاسو انتصاره الثالث على نسور قرطاج في أمم إفريقيا وفي كل المناسبات كانت المواجهة في الدور ربع النهائي.

ولم ينجح المنتخب التونسي في الوصول للدور نصف النهائي من البطولة في 8 من آخر 9 نسخ لأمم إفريقيا.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد المباراة مباشرة. (طالع التفاصيل)

وتعتبر هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يفوز فيها تراوري بجائزة رجل المباراة والثالثة منذ بداية البطولة.

وجاءت أرقام تراوري في المباراة كالتالي:

الدقائق: 90

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 25 من أصل 32 بدقة تمرير 78%

صناعة الفرص: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 4

الفوز بالثنائيات: 6 من أصل 15

التدخلات الدفاعية الناجحة: 6

تونس بوركينا فاسو أمم إفريقيا
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